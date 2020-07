L1 : Pierre Ménès Ministre des Sports, il case 10.000 personnes dans les stades

Dans : Ligue 1.

Ce mardi, le Ministère en charge des Sports a officiellement maintenu la jauge de 5000 spectateurs maximum dans les enceintes sportives.

Néanmoins, les choses évoluent plutôt dans le bon sens puisque des dérogations pourront être accordées par les Préfets afin d’accueillir plus de spectateurs dans les stades à partir du 15 août prochain. Chaque dérogation fera l’objet d’une évaluation des risques en fonction de la situation sanitaire de la région concernée. Un premier pas encourageant pour les clubs de Ligue 1, qui espéraient au moins remplir leurs stades à 50 % pour la reprise du championnat fin août. Néanmoins, il reste possible de faire entrer plus de gens dans les stades tout en respectant les règles de sécurité.

C’est tout du moins l’avis exprimé par Pierre Ménès. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal + râle après cette jauge de 5000 spectateurs depuis plusieurs jours. Et après l’annonce du Ministère en charge des Sports, il a remis une pièce dans la machine en indiquant que selon lui, il était possible de mettre au moins 10.000 spectateurs dans les stades. En revanche, le journaliste en appelle aux clubs, qui doivent s’activer afin de convaincre les autorités en proposant notamment des protocoles les plus sécuritaires possibles. « Que les clubs se battent au lieu de pleurer . Tu peux quand même mettre 5000 personnes d’un côté et 5000 de l’autre » a estimé Pierre Ménès, qui espère que les matchs de Ligue 1 se dérouleront devant le plus de spectateurs possibles à la reprise. Tout dépendra assurément de l’évolution de la pandémie de Covid-19 durant le mois d’août…