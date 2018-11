L1 : Pierre Ménès dirigeant de club ? Pourquoi ça coince

Dans : Ligue 1, Reims, Mercato.

Pierre Ménès à la tête d'un club de Ligue 1 ? Pourquoi pas, même si le journaliste de Canal+ fixe une grosse condition sine qua non...

Chaque dimanche sur le plateau du Canal Football Club, ou bien la semaine sur d'autres canaux de communication comme Twitter, Pierre Ménès aime bien faire la morale aux clubs français. Jamais avare en critiques, le journaliste n'hésite pas à donner des conseils aux formations de la Ligue 1, un peu à la peine cette saison sur la scène européenne. Mais alors pourquoi l'homme de 55 ans ne franchirait pas le rubicon en passant de l'autre côté de la barrière, avec un poste au sein d'un club tricolore ? Une simple question... d'argent selon le principal intéressé.

« Un poste dans un club ? Oui, ça pourrait m'intéresser. Quand on me pose cette question, je réponds toujours la même chose. Vu ce que je gagne aujourd'hui, avec mon salaire à Canal et mes contrats extérieurs, avec Unibet ou le jeu FIFA... Je gagne très bien ma vie. Des gens qui seraient capables de me proposer un niveau de rétribution équivalent, on est dans le Top 5 de la Ligue 1. Et je ne suis pas certain qu'un club du Top 5 de L1 a besoin de quelqu'un comme moi », a lancé, sur Paris United, Ménès, qui se dit donc trop coûteux pour intégrer un petit club de L1. Seuls le PSG, l'OM, l'OL ou l'ASM ont les moyens de le faire bouger, mais pas sûr que les gros bras du championnat prennent ce risque, sachant que la seule expérience de Pierre Ménès au sein d'un club, au Stade de Reims lors de la saison 2005-2006, s'est soldée par un cuisant échec...