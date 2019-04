L1 : Pas de titre et une fessée pour le PSG, le LOSC on fire

Dans : Ligue 1, LOSC, PSG.

Stade Pierre-Mauroy.

LOSC - PSG : 5-1.

Buts : Meunier csc (7e), Pépé (51e), Bamba (65e), Gabriel (71e), Fonte (84e) pour le LOSC ; Bernat (11e) pour le PSG.

Expulsion : Bernat (37e) pour le PSG.

Dans le choc au sommet entre le leader et son dauphin en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a sombré comme jamais face au Lille OSC à dix contre onze (5-1).

Une semaine après son premier rendez-vous manqué contre Strasbourg, le club de la capitale disposait d’une seconde balle de titre. Sauf qu’après un but refusé à Mbappé pour un hors-jeu (2e), ce sont les Dogues qui ouvraient la marque avec… Meunier, qui marquait contre son camp sur un centre tendu d’Ikoné (1-0 à la 7e). Le PSG réagissait rapidement par l’intermédiaire de Bernat, qui envoyait de volée un service de Mbappé au fond (1-1 à la 11e).

Mais les évènements allaient ensuite mal tourner pour Paris. Puisqu’après l’annulation d’une nouvelle réalisation de Mbappé (13e) et les sorties sur blessure de Silva (16e) et Meunier (24e), Bernat écopait d’un carton rouge pour avoir stoppé Pépé en position de dernier défenseur (36e). Alors que le PSG tenait bon jusqu’à la mi-temps (1-1 à la 45e), Pépé assommait les Franciliens dès le retour des vestiaires en trompant Areola suite à une belle ouverture d’Ikoné (2-1 à la 51e). Bamba (3-1 à la 65e), Gabriel (4-1 à la 71e) puis Fonte (5-1 à la 84e) alourdissaient enfin l’écart sur des offrandes d’Ikoné et de Pépé.

À cause de cette deuxième défaite de la saison en championnat, le PSG ne valide pas encore son futur titre de champion de France, vu que Lille revient à 17 unités à six journées de la fin. Le LOSC, de son côté, conforte sa place de dauphin avec désormais huit points d’avance sur l’OL (3e) et onze sur l’ASSE (4e).