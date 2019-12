L1 : Pas aidé par l'arbitrage, Toulouse chute à Nantes

Dans : Ligue 1.

Stade de La Beaujoire - Nantes – Toulouse : 2-1

Buts : Touré (41e sp) et Blas (53e) pour Nantes ; Leya-Iseka (94e sp) pour Toulouse

Expulsion : Koné (22e) pour Toulouse

Lanterne rouge de Ligue 1, Toulouse a chuté sur la pelouse de Nantes ce dimanche (2-1). Les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas aidé par l’arbitrage avec l’expulsion très sévère de Koné.

L’ambition du TFC était de rebondir après la défaite contre Marseille dimanche. Et les visiteurs réalisaient un début de match cohérent à La Beaujoire, face au FC Nantes. Néanmoins, les plans d’Antoine Kombouaré tombaient rapidement à l’eau puisque dès la 22e minute, Koné était expulsé pour deux cartons jaunes assez sévères. Cela facilitait la tâche de Nantes, qui profitait à merveille de sa supériorité numérique pour ouvrir le score par Touré sur penalty (41e, 1-0).

Après le repos, Nantes ne tardait pas pour se mettre à l’abris grâce à Blas, à la conclusion d’une jolie action menée par Simon. Par la suite, Nantes gérait son avance et pensait inscrire un troisième but par Coulibaly en fin de match, mais le but de l’attaquant nantais était refusé pour un hors-jeu, après consultation de la VAR. Ce qui allait handicaper les Nantais puisque par la suite, Toulouse parvenait à marquer sur penalty grâce à Leya Iseka (94e, 2-1). Un but insuffisant pour le TFC, qui reste scotché à la 20e place de Ligue 1. De son côté, Nantes est 6e.