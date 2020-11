L1 : OM-Nice reporté, c'est chaud bouillant

Dans : Ligue 1.

Selon La Provence, la commission Covid de la LFP a validé la demande de report du match entre l'OM et l'OGC Nice en raison des nombreux joueurs positifs au Gym.

La rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, prévue samedi prochain au Vélodrome, va très probablement être reportée à une date ultérieure. Et cette information dévoilée par La Provence, devrait être confirmée aux deux formations dans la journée. Le Gym, qui compte 12 joueurs positifs au Covid, a déposé une demande de report auprès de la Ligue de Football Professionnel, et la commission Covid de la LFP a validé cette demande. Charge étant confiée à la commission des compétitions de confirmer et d'officialiser cela. Pour rappel, l’Olympique de Marseille a déjà un match de retard cette saison, il s’agissait de celui que l’OM devait jouer à Lens fin octobre et dont la nouvelle date n'a pas été encore fixée.