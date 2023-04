L1 : Nice tombe à Brest, Nantes s'enfonce à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

31e journée de Ligue 1

Clermont - Angers : 2-1

Auxerre - Nantes : 2-1

Brest - Nice : 1-0

Strasbourg - Ajaccio : 3-1

Ce dimanche en Ligue 1, l'OGC Nice a subi la loi du Stade Brestois en Ligue 1. Les Aiglons plongent un peu plus dans l'incertitude quand les Bretons font une belle opération dans la lutte pour le maintien.

Nice encaisse le coup depuis quelques jours maintenant. En perdant ce dimanche sur la pelouse de Brest, les hommes de Didier Digard ont enchainé un troisième match sans victoire cette semaine toutes compétitions confondues, dont le deuxième revers de suite en Ligue 1. Un but précoce de Jérémy Le Douaron à la 12e minute aura suffi au bonheur de Brest, qui a ensuite su faire le dos rond pour parfaitement subir les assauts niçois. Ce succès ô combien important du club breton lui permet de prendre quelques distances avec la zone rouge. Au classement, le Stade Brestois est 16e, l'OGC Nice, 9eme et de plus en plus décroché des places européennes.

Dans les autres rencontres de la journée, on peut noter le faux pas de Nantes sur la pelouse d'Auxerre. Les Canaris se rapprochent dangereusement de la zone de relégation, avec seulement 2 points d'avance sur Strasbourg (17e). La fin de saison sera des plus tendues chez les Canaris, entre la finale de la Coupe de France et la lutte pour le maintien. Auxerre fait en revanche le coup parfait, et se retrouve désormais 14e. Toujours dans la lutte pour le maintien, Strasbourg s'est fait peur mais a pris le dessus sur Ajaccio (3-1) à la Meinau. Enfin, Clermont a battu Angers grâce à deux penaltys accordés et convertis.

Angers (20e, 14 points), Ajaccio (19e, 21 points), Troyes (18e, 21 points) et Strasbourg (17e, 29 points) ferment la marche. Troyes compte un match en retard.