L1 : Nice renverse Rennes et lance pour de bon sa saison !

Dans : Ligue 1, OGCN, Rennes.

Allianz Riviera.

OGC Nice - Stade Rennais : 2-1.

Buts : Saint-Maximin (77e) et Lees-Melou (89e) pour Nice ; Sarr csc (58e) pour Rennes.

Lors du match d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OGC Nice a complètement renversé le Stade Rennais grâce à un final de folie (2-1).

En première période, les débats étaient plus ou moins équilibrés. Lees-Melou trouvait d'abord la barre transversale bretonne (16e). Et Rennes obtenait un penalty pour une faute de Tameze sur Siebatcheu... que Bourigeaud loupait face à Benitez (20e). Les deux équipes rentraient donc aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Mais les filets tremblaient au retour de la pause. Avant l'heure de jeu, le SRFC ouvrait effectivement la marque grâce à un but contre son camp de Sarr après une frappe contrée de Del Castillo (0-1 à la 58e). Devant leur public, les Aiglons se réveillaient ensuite. Maolida trouvait le poteau de Koubek (68e), puis l'OGCN pensait obtenir un penalty sur Atal, mais l'arbitre revenait sur sa décision avec l'aide de la VAR (74e)... et c'est Saint-Maximin qui égalisait d'une frappe sèche suite à un travail de Maolida (1-1 à la 77e). Nice poursuivait enfin son chemin... jusqu'à la lucarne de Lees-Melou, qui offrait la victoire aux siens sur une passe de Maolida (2-1 à la 89e) !

Avec ce premier succès à domicile de la saison (2-1), deux semaines après sa première victoire à l'OL, l'équipe de Patrick Vieira remonte dans la première partie de tableau de la L1 avec ses sept points... à égalité avec Rennes, qui met donc fin à sa bonne série du début de saison à Nice.