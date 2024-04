L1 ‍: Montpellier fait un grand pas vers le maintien en enfonçant Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Toulouse - Strasbourg 0-0

Montpellier - Lorient 2-0

Reims - Nice 0-0

Les points commencent à valoir de l’or en cette fin de championnat et dans la course au maintien, Lorient a perdu gros à Montpellier. Malgré un gros début de match, et un penalty finalement refusé par la VAR, les Bretons ont fini par s’incliner, avec un pénalty de Savanier (55e) et un contre de dernière minute conclu par Karamoh (90e). Ce résultat sauve quasiment le MHSC, qui compte six points d’avance sur son adversaire du jour, premier barragiste pour le moment.

Les deux autres matchs ont été beaucoup moins passionnantes. Avec un 0-0 entre Toulouse et Strasbourg qui laisse les deux équipes au coude à coude à la 11e place. Même score dans le match entre Reims et Nice, plus enlevé au niveau du rythme mais avec le même résultat au final. Reims manque une belle occasion de revenir sur Lens pour la 6e place européenne, tandis que les Aiglons peinent toujours, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs.