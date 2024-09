500 ME pour la Ligue 1, Labrune mérite une statue

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué ces dernières semaines malgré sa réélection à la présidence de la LFP, Vincent Labrune ne mérite pas d’être traité ainsi selon Michel Platini, qui a volé au secours de l’ancien patron de l’OM.

C’est un soutien totalement inattendu qui fera sans doute le plus grand bien à Vincent Labrune, dans une période où le président de la Ligue de Football Professionnel est acculé sous les critiques. Sur les ondes de RMC, la légende du football français Michel Platini a volé au secours de l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Ce dernier est pourtant la cible de vives critiques, que ce soit pour la signature du contrat avec CVC ou pour le montant très faible des droits TV de la Ligue 1 après la vente de ceux-ci à DAZN et à BeIn Sports pour un total s’approchant des 500 ME.

Michel Platini vole au secours de Vincent Labrune

Malgré tout, Vincent Labrune fait un excellent travail et rien ne dit qu’avec un autre président aux manettes, le montant des droits TV de la Ligue 1 aurait été supérieur selon l’ancien homme fort de l’UEFA. « J’ai beaucoup d’estime pour Vincent Labrune. Il a fait une chose très importante que personne n’avait réussie : passer le championnat à 18 clubs. Vous pouvez dire qu’il a deux fois moins que ce qu’il demandait sur les droits TV, mais il a peut-être deux fois plus que ce qu’on aurait pu lui donner. Je pense qu’il fait du très bon boulot » a d’abord lancé Michel Platini pour défendre l’actuel président de la LFP, avant de poursuivre.

L1 : Vincent Labrune chahuté, BeIn Sports refuse de payer ! https://t.co/2sk1FJzl89 — Foot01.com (@Foot01_com) September 19, 2024

« Il ne mérite pas toutes ces critiques. Il a correctement fait son boulot depuis quatre ans. Si la télévision ne veut pas donner d’argent, tu ne vas pas les voler » a conclu Michel Platini, qui prend pas mal d’observateurs à contre pied avec cette déclaration en prenant la défense de Vincent Labrune. Voilà un soutien de taille que le natif d’Orléans appréciera, lui qui avait reconnu le jour de son élection lors d’une conférence de presse qu’il avait été sérieusement affecté par les critiques à son encontre. Ce qui ne lui a pas empêché d’écraser Cyril Linette avec 84 % des votes, grâce à un indéfectible soutien des présidents de Ligue 1 présents au conseil d’administration de la LFP, de Nasser Al-Khelaïfi à Pablo Longoria en passant par Olivier Létang ou encore Jean-Pierre Caillot.