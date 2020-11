L1 : Monaco voit triple, Montpellier confirme, Lens tombe

Dans : Ligue 1.

La suite de la 11e journée de Ligue 1 vu Monaco et Montpellier confirmer leur bonne série tandis que Lens a calé face à Angers à domicile.

Face à une faible équipe de Nîmes ce dimanche après-midi, Monaco a réalisé une performance pleine contre les Crocos de Nîmes. Une semaine après la victoire face au PSG, le club de la Principauté a confirmé avec un succès abouti (3-0) grâce à des buts de Diop, Gelson Martins et Volland. Dans le haut du classement, Montpellier a également fait le bouleau mais de manière plus laborieuse. Contre une équipe de Lorient accrocheuse mais peu dangereuse offensivement, le MHSC l’a emporté d’un petit but, inscrit par Skuletic (1-0).

Lens, qui enchaîne les matchs tous les trois jours depuis plus d’une semaine, a de son côté craqué physiquement face à Angers en s’inclinant (3-1). Enfin, Brest est venu s’imposer à Metz (2-0) grâce à un doublé de Cardona. Au classement, Monaco et Montpellier doublent provisoirement Lille (un match en retard) et Marseille (deux matchs de retard). Ce dimanche soir, les Dogues de Christophe Galtier affronteront Saint-Etienne en clôture de la 11e journée. Avant cela, Nice tentera de relever la tête après sa défaite en Ligue Europa contre Dijon.