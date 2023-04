L1 : Monaco revient à hauteur de l'OM

Dans : Ligue 1.

31e journée de Ligue 1

Stade : Louis II

Monaco bat Lorient : 3 buts à 1

Buts pour Monaco : Diatta (14e), Golovin (27e) et Volland (55e)

But pour Lorient : Koné (86e sp)

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco n'a fait qu'une bouchée de Lorient au Stade Louis II. Le club du Rocher met la pression sur l'OM avant la réception de Troyes.

L'AS Monaco a pris pour habitude ces dernières saisons de finir fort en Ligue 1. Encore une fois, le club du Rocher se donne les moyens de terminer sur le podium. Ce dimanche, les hommes de Philippe Clement ont parfaitement maitrisé leur sujet face à Lorient. Monaco aura fait la différence dès le premier quart d'heure, avec un but de Krépin Diatta. Par la suite, les Monégasques ont encore appuyé et fait le break par l'intermédiaire de d'Aleksandr Golovin, parfaitement servi par Wissam Ben Yedder. Plus forts dans tous les compartiments du jeu face à des Bretons bien moribonds, les Sudistes tueront définitivement la rencontre en seconde période grâce à Kevin Volland. A noter que Lorient réduira la marque sur penalty en fin de rencontre.

55' 𝗞𝗘𝗩𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗡 𝗩𝗢𝗟𝗟𝗔𝗡𝗗 !!!



L'attaquant de l'AS Monaco marque d'une frappe soudaine qui finit sa course sous la barre 😍😍😍



3⃣-0⃣ #ASMFCL pic.twitter.com/ctFBlQF6gO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 16, 2023

Au classement, Monaco revient à hauteur de l'OM, qui joue un peu plus tard contre Troyes au Stade Vélodrome. La semaine prochaine, les troupes de Philippe Clement iront du côté du RC Lens. Un match très important dans la course au podium. En cas de victoire à Bollaert, Monaco passerait devant les Sang et Or et sera donc assuré de finir la journée sur le podium. Concernant Lorient, les Merlus sont 10e avec 45 points, avec très peu de choses à jouer en cette fin de saison.

Classement de Ligue 1 :

1er : PSG - 72 points (+43)

2e : RC Lens - 63 points (+26)

3e : Marseille - 61 points (+25)

4e : AS Monaco - 61 points (+23)

10e : Lorient - 45 points (+0)