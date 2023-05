L1 ‍: Monaco plus gros flop de la saison, l'OL a eu chaud

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le sprint final en Ligue 1 en est à son dénouement. Le LOSC pourrait faire une très belle opération en terminant quatrième du classement.

Le podium de Ligue 1 est déjà connu. Le PSG est champion de France, le RC Lens dauphin et l'OM troisième. Derrière, trois équipes se battent encore pour terminer quatrième. C'est le cas du LOSC, du Stade Rennais et de l'AS Monaco. Le week-end dernier, les Dogues ont fait une très belle opération en passant devant l'ASM. Les deux équipes sont sur des dynamiques totalement opposées. Pour terminer en Europa League, certains ont leurs préférences. C'est le cas de Nabil Djellit, plus que déçu par l'AS Monaco, qui a eu tout faux selon lui.

Monaco passe totalement à côté

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, pestant contre le visage montré par les hommes de Philippe Clement en cette fin de saison. « Monaco, pour moi c'est le plus gros flop de la saison ! Ils ont tout raté. Le tour préliminaire, la C3 en se faisant sortir par Leverkusen. En Ligue 1, on pensait qu'ils allaient faire le coup de la saison dernière en étant l'une des meilleures équipes. Ils n'ont aucune excuse parce qu'ils ont le matériel. Il y a eu des fâcheries, notamment avec Ben Yedder. Pas d'âme, pas d'envie... (...) Monaco, c'est le flop de la saison et pas l'OL. L'OL a fait des belles choses et a pris des points. Monaco, c'est catastrophique et ils n'ont pas leur place en Europe cette saison. Je vois Lille pour la quatrième place. J'ai pris du plaisir à regarder cette équipe », a notamment indiqué Nabil Djellit, charmé par le LOSC et la manière de jouer au football prônée par Paulo Fonseca. Lors de la dernière journée de Ligue 1, Lille ira à Troyes, le Stade Rennais à Brest et enfin, l'AS Monaco recevra Toulouse au Stade Louis II.