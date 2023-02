L1 : Monaco enchaîne et prend provisoirement la 2ème place à l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

24e journée de Ligue 1

Brest - AS Monaco : 1-2

Rennes - Clermont : 2-0

Lorient - Ajaccio : 3-0

Troyes - Montpellier : 0-1

L'AS Monaco ne s'arrête plus. Les hommes de Philippe Clement ont enchainé un troisième succès de suite en Ligue 1 en battant le Stade Brestois ce dimanche.

Monaco vient de terminer la semaine de la meilleure des manières possibles après son succès en terres bretonnes face à Brest ce dimanche en Ligue 1. C'est la troisième victoire de la semaine après celles contre le PSG et le Bayer Leverkusen. A Brest, le club de la Principauté aura su imposer son rythme et ses idées de jeu pour logiquement remporter la partie. Aleksandr Golovin et Myron Boadu auront été les deux buteurs côté Monaco. En feu d'un point de vue comptable, les Monégasques prennent provisoirement la place de dauphin de l'OM en Ligue 1 et pointent à 7 points du PSG. Pour rappel, les Phocéens joueront ce dimanche soir sur la pelouse de Toulouse.

Dans les autres rencontres, Rennes a repris le chemin de la victoire en battant logiquement Clermont (2-0) grâce à un doublé d'Arnaud Kalimuendo. De quoi reprendre la cinquième place au LOSC, battu un peu plus tôt par le PSG. Lorient a également fait une bonne opération en écoeurant Ajaccio à domicile. Un succès probant 3 buts à 0. Enfin, Montpellier est allé chercher une victoire très précieuse à Troyes. Un succès 1 but à 0 sur un but en toute fin de match de Wahbi Khazri.