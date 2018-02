L1 : Monaco dauphin du PSG, le MHSC et Bordeaux rigolent

Dans : Ligue 1, Monaco, Bordeaux, OGCN, MHSC.

Lors du vingt-cinquième multiplex de la saison en Ligue 1, l'AS Monaco s'est emparée de la deuxième place, alors que Montpellier et Bordeaux ont confirmé leurs ambitions européennes.

Suite au match nul de l'OM contre l'ASSE vendredi, Monaco disposait d'une opportunité en or pour s'emparer de la deuxième place du championnat. Et une semaine après son succès important contre l'OL, l'ASM est tranquillement venue à bout d'un Angers dans le dur (4-0). Avec un doublé de Jovetic, le club de la Principauté poursuit sa très bonne série de dix matchs sans défaite en championnat, tout en s'installant donc dans le fauteuil de dauphin du PSG, avec une unité d'avance sur Marseille et cinq sur Lyon.

Dans la course au Top 5, Montpellier fait la très bonne opération de la soirée. Grâce à sa victoire contre la lanterne rouge Metz (1-0), la troupe de Michel Der Zakarian double provisoirement Nantes et s'installe au cinquième rang de L1 avec 37 points. Deux longueurs devant le nouveau septième, Bordeaux, qui enchaîne un quatrième succès de suite contre Amiens (3-2), avec notamment le premier but en pro du jeune défenseur Kounde. Les Girondins de Poyet reviennent aux portes de l'Europe et doublent donc Nice, victime d'une troisième chute de suite dans une folle partie à Dijon (2-3), qui s'offre un joli cadeau pour son 100e match en L1.

Concernant la lutte pour le maintien, toutes les équipes concernées perdent. Puisque Metz retombe dans ses travers contre le MHSC, et se rapproche un peu plus de la Ligue 2. Angers reçoit une fessée à domicile contre Monaco et tombe à la 17e place avec 25 points, juste derrière Amiens, qui continue sa dégringolade à Bordeaux. Et dans le dernier match du soir, Guingamp et Caen se quittent sur un match nul et vierge (0-0) pour s'enfoncer dans le ventre mou du championnat.