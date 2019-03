L1 : Monaco à réaction, Reims aussi !

Dans : Ligue 1, Monaco, SCO, Reims, ASC.

Menés 0-2 après 45 premières minutes catastrophiques, l'AS Monaco et le Stade de Reims ont réagi contre le SCO Angers et l'Amiens SC.

Une semaine après sa probante victoire contre l'OL, le club de la Principauté voulait poursuivre sur sa bonne dynamique afin de prendre ses distances sur la zone rouge. Mais à cause d'une mauvaise première période, durant laquelle l'ASM encaissait un doublé de Tait (22e, 45e), et malgré les réponses de Falcao (49e, 79e sp), Monaco calait un peu à Angers (2-2). Si le SCO confirme à domicile, la formation du Rocher enchaîne un cinquième match de suite sans défaite et garde sa seizième place.

Car dans le même temps, Amiens échouait à Reims (2-2). Après avoir mené 2-0, avec des buts de Konaté (39e sp) et Timité (45e), l'ASC subissait le retour du SDR, qui égalisait par Dia (70e) et Cafaro (84e). Le club picard valide son regain de forme, et se donne un peu d'air avec cinq points d'avance sur le premier relégable. Reims, de son côté, allonge sa série d'invincibilité à onze matchs en L1, et s'installe dans le Top 5, en attendant le choc de dimanche entre l'OM et l'ASSE.