L1 : Messi au PSG, la Ligue 1 aux anges, l'OM déchante

Par Corentin Facy

Recruté pour seulement 4,5 millions d’euros au mercato, Luan Peres réalise un bon début de saison sous les couleurs de l’OM.

L’ancien défenseur du FC Santos était l’une des priorités de Jorge Sampaoli, et on comprend pourquoi. Très à l’aise techniquement et doté d’une bonne vitesse, Luan Peres s’intègre parfaitement dans la défense à cinq de l’entraîneur de Marseille. Apprécié par les supporters de l’OM grâce à son état d’esprit de guerrier et ses bonnes performances sur le terrain, Luan Peres aura l’occasion d’augmenter encore davantage sa cote auprès du public en cas de prestation XXL contre le PSG de Lionel Messi le 24 octobre prochain au Vélodrome. Dans une interview accordée à la version brésilienne de Goal, l’ex-défenseur du FC Santos a évoqué ce rendez-vous et notamment la signature de Messi à Paris.

Luan Peres attend OM-PSG avec impatience

Une bonne nouvelle pour la Ligue 1 selon Luan Peres, mais certainement pas pour l’Olympique de Marseille. « Messi, c'est très bien pour le championnat, pour la visibilité de la Ligue 1. Malheureusement, il n'a pas signé ici à l'OM. Évidemment, comme joueur, je ne voulais pas qu'il vienne, parce que je veux être champion et, avec lui ici, ça va être bien plus difficile. Mais comme passionné de football, c'est super de pouvoir jouer contre un joueur élu six fois meilleur du monde. Je suis impatient de l'affronter, ça va être un super match, surtout, l'aller, chez nous. Et qui sait, peut-être qu'on peut faire un grand match et s'en sortir avec une petite victoire 1 à 0 ? » a lancé Luan Peres, qui veut croire en ses chances de briller contre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi mais également de Neymar et de Kylian Mbappé. Dans un Vélodrome en fusion, tout est possible, bien que l’armada du Paris SG n’est quasiment pas d’équivalent dans le monde cette saison…