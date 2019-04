L1 : Merci les poteaux, Nice ramène un point de Rennes

Dans : Ligue 1, Rennes, OGCN.

Roazhon Park

Rennes - Nice : 0-0

En déplacement à Rennes ce dimanche, Nice s’est fait de grosses frayeurs mais a ramené un bon point du Roazhon Park (0-0).

En première mi-temps, les hommes de Julien Stéphan dominaient la rencontre et Ben Arfa était tout proche d’ouvrir le score. Mais la belle frappe enroulée de l’international tricolore était renvoyé par le poteau de Benitez (12e). Mieux en jambes au fil des minutes, Nice terminait mieux la mi-temps et rejoignait les vestiaires en conservant ce match nul.

Le second acte était plus équilibré, mais Rennes se montrait encore menaçant. Et dans les dix dernières minutes, la malchance s’acharnait sur les Bretons puisque Hunou trouvait la barre transversale (80e) puis la barre (82e) en l’espace de deux minutes. Les cinq dernières minutes étaient plutôt Niçoises, et Lees-Melou aurait pu offrir la victoire aux siens. Mais la frappe de l’ancien Dijonais s’envolait dans le ciel rennais (87e). Finalement, c’est assez logiquement que les deux équipes partageaient les points. Rennes est 11e tandis que Nice reste 8e.