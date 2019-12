L1 : Mediapro va mettre une claque au football français à la TV

Dans : Ligue 1.

Ces dernières semaines, après la nouvelle remontée en puissance de Canal+ et de beIN Sports, le futur de Mediapro faisait trembler les dirigeants du football français.

Il faut dire que le groupe audiovisuel espagnol détient une grande partie du futur business des clubs tricolores, sachant que Mediapro versera, avec C+, plus d’un milliard d’euros par an aux différentes formations. Sauf que depuis quelques mois, l'inquiétude montait. Mais jeudi, à l’occasion de l'assemblée générale de la LFP, les dirigeants de Mediapro ont échangé avec les présidents de L1 et de L2 sur leurs plans. Un modèle qui sera basé sur la création d'une nouvelle chaîne 100 % foot en France. Ce que Julien Bergeaud détaille très bien.

« Le foot français aura sa maison l'été prochain et ce sera nous. Plus de 80 % de l'offre sur la L1 et 80 % sur la L2. La communication des derniers jours a été un peu trompeuse... Le grand match du dimanche soir, ce sera chez nous et nulle part ailleurs. Plus le grand magazine du dimanche soir, le match d'ouverture du vendredi soir, etc. Nous allons révolutionner le marché de la télé payante, nous allons sortir du cadre traditionnel. Notre distributeur sera ''agnostique'', avec tous les distributeurs, y compris ceux de l'OTT (accès direct sur Internet). Notre produit sera 100 % foot français, ce sera une offre claire, limpide. Nous entendons magnifier le produit, le jeu, l'action. Nous allons doubler le nombre de matchs produits en 4K, et nouvelles caméras avec angles de vision totalement innovants et immersifs. Les clubs et les fans auront enfin du temps d'antenne en dehors des matchs. Cela sera diffusé dans la semaine dans notre grille. Avec un réseau de reporters en région. J'ai déjà une équipe business à mes côtés. Les premières questions sont celles de la distribution et elle y travaille déjà. La nomination des journalistes et de la rédaction, c'est compliqué : les gens sont encore en poste. Ces équipes seront annoncées le moment venu, avec des visages, des consultants, des talents. Le calendrier va se déclencher l'année prochaine », a lancé, sur FF, le directeur général de Mediapro France, qui sait que son groupe dispose d’une sacrée expérience en Espagne, en Europe, mais aussi à travers le monde, comme aux Etats-Unis ou au Qatar. Le foot tricolore est donc rassuré.