L1 : Makelele de retour en France, deux pistes surprises

Dans : Ligue 1, Mercato.

Après avoir débuté sa carrière de technicien en tant qu’adjoint au PSG, Claude Makelele a connu un parcours plus chaotique avec un échec à Bastia et un poste de second à Swansea. Désormais, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France est à Eupen en Belgique, où il parvient à maintenir ce modeste club dans l’élite. Un parcours qui le remet en selle pour revenir dans un grand championnat.

Euro United affirme que Makelele a deux touches en Ligue 1, même si les destinations ont de quoi surprendre. Il s’agirait de Caen, en grande difficulté dans la lutte pour le maintien, et d’Angers, qui cherche à prolonger son entraineur Stéphane Moulin. Le technicien envisagerait lui un passage par l’Espagne, championnat où il a beaucoup évolué en tant que joueur et qui le tente visiblement beaucoup. En tout cas, la fin de son aventure à Eupen est désormais inévitable.