L1 ‍: Lukeba et Openda, Leipzig lance un assaut fatal

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

En France comme dans le reste de l'Europe, le marché des transferts est déjà très chaud. Comme souvent malheureusement, certains des meilleurs joueurs de notre championnat pourraient filer à l'étranger.

La saison prochaine, le RC Lens aura la chance de disputer la Ligue des champions sans même passer par la case barrages. Les hommes de Franck Haise ont régalé leurs fans mais aussi les observateurs lors du dernier exercice. Beaucoup espèrent voir des Sang et Or compétitifs pour jouer sur tous les tableaux. Mais comme souvent, les meilleurs joueurs des équipes les plus modestes financièrement sont pillés. Lens ne devrait pas déroger à la règle. En effet, Seko Fofana et Loïs Openda sont plus que jamais sur le départ. L'Arabie saoudite tend les bras à l'Ivoirien quand Leipzig met tous les moyens pour convaincre le Belge de quitter les Sang et Or. Autre joueur de Ligue 1 à beaucoup intéresser le club allemand : Castello Lukeba.

La Ligue 1 dépouillée, Leipzig passe à l'action

Exclu 🚨 : #mercato

▪️ grâce à la vente de Dominik Szoboszlai à Liverpool (70 M€) et celle à venir de Josip Gvardiol (100 M€), le RB Leipzig va récupérer une grosse enveloppe mercato et est confiant pour boucler les dossiers Openda et Lukeba.

▪️ le club 🇩🇪 a envoyé une… — Sébastien Denis (@sebnonda) July 3, 2023

Ces dernières heures, Leipzig a annoncé le départ de Dominik Szoboszlai à Liverpool contre un chèque de 70 millions d'euros. Celui de Joško Gvardiol pour 100 millions d'euros à Manchester City devrait bientôt suivre. Avec une partie de cet argent, les Allemands préparent les grands travaux, car il apparait que Leipzig est plus confiant que jamais pour boucler les dossiers Openda et Lukeba. C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato. Le média indique que la formation de Bundesliga a envoyé une nouvelle offre à Lens pour Loïs Openda. Offre qui se rapproche des exigences de Lens, qui seraient aux alentours des 45-50 millions d'euros. Concernant Lukeba, Leipzig va envoyer son offre très prochainement. La fin de semaine est même précisée. De quoi rafler la mise ? Réponse très vite donc. Mais sauf rebondissement, la Ligue 1 s'apprête à perdre une nouvelle fois deux de ses pépites.