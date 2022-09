L1 : Lorient marche sur Auxerre pour accéder au podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Stade de l’Abbé-Deschamps

Auxerre-Lorient 1-3

Buts : Hein (50e) pour Auxerre ; Ouattara (15e), Moffi (36e), Le Fée (44e) pour Lorient

Lorient a encore impressionné collectivement pour venir gagner à Auxerre 3-1 et ainsi prendre la troisième place provisoirement en Ligue 1.

Sensation du début de saison en Ligue 1, Lorient était attendu de pied ferme par l'AJ Auxerre. Le moins que l'on puisse dire c'est que les Bretons ne décevaient pas. Dominateurs, ils prenaient vite le dessus dans le jeu comme au score. Après de beaux mouvements collectifs, Ouattara puis Moffi concluaient pour les deux premiers buts lorientais. En opportuniste, Le Fée enfonçait le clou juste avant le repos après intervention du VAR. Avec trois buts d'avance au repos, Lorient avait déjà fait le plus dur. Malgré la réaction auxerroise avec un but d'Hein dès le retour des vestiaires, Lorient ne semblait pas plus en danger. Surtout, les Bretons rataient à plusieurs reprises l'occasion de l'emporter plus nettement.

⚽️ MI-TEMPS ⚽️



C'est la pause à l'Abbé Deschamps. Le @FCLorient mène 3 buts à 0 face à l'@AJA. Ouattara, Moffi et Le Fée sont les buteurs merlus 🐟🟠⚫️(0-3) #AJAFCL pic.twitter.com/z8Mn53kqd0 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 16, 2022

Avec ce sixième succès en huit matches, Lorient confirme son statut d'équipe surprise du début de saison. Les Merlus prennent provisoirement la troisième place de L1 avec 19 points, soit le même total que le PSG et l'OM au-dessus d'eux. Auxerre, 14e, confirme ses difficultés actuelles avec un quatrième revers de rang.