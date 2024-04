Droits TV ‍: Ecran noir sur Canal+ Ligue 1 le 19 mai ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ a annoncé à ses abonnés la fin de la chaîne Canal+ Ligue 1 le 18 mai prochain, au soir de la dernière journée de Championnat. Un signal fort.

La 34e et dernière journée de Ligue 1 est programmé le samedi 18 mai, et dans la foulée de la fin de saison, le contrat qui lie Canal+ et la LFP pour les droits de diffusion s’arrêtera. A moins d’un mois de cette échéance, on ne sait pas encore qui diffusera le Championnat, mais du côté de la chaîne cryptée, on se prépare à ne plus avoir la Ligue 1. C’est dans ce but qu’une partie des abonnés à Canal+ reçoit actuellement un courrier personnalisé. Ces abonnés, ce sont ceux qui ont pris l’option DAZN directement ou via une des nombreuses formules d’abonnement (Pack sport+, Intégrale, Canal+ Sport…). Et le diffuseur leur annonce tout simplement la fin de la chaîne Canal+ Ligue 1, uniquement consacrée au championnat de France.

Canal+ Foot disparaîtra le 18 mai

Le message de Canal+ est très clair et il ne laisse pas la place aux supputations. « Vous détenez actuellement le pack DAZN en option avec votre abonnement Freebox. Nous vous informons qu'au terme du championnat de Ligue 1 le 18 mai 2024, la chaîne CANAL+ Ligue 1 ne sera plus distribuée », précise Canal+, qui entérine donc la fin de la diffusion du football sur ses antennes, alors que pendant des décennies cette chaîne a été le partenaire majeur du football français. Il faut désormais attendre afin de savoir ce que Vincent Labrune et la LFP vont trouver pour la saison prochaine, l'hypothèse d'un retour de Canal+, avec Beinsports, est parfois évoqué. Le média sportif qatari pourrait rendre service à la Ligue 1 en mettant énormément d'argent dans le deal, mais souhaite que C+ soit aussi dans le coup. Canal+ Ligue 1 pourrait alors renaître de ses cendres.