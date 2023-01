L1 : Lorient éloigne Rennes du podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade du Moustoir

Lorient-Rennes 2-1

Buts : Talbi (13e), Le Bris (31e) pour Lorient ; Tait (73e) pour Rennes

Lorient a remporté le derby face à Rennes 2-1 ce vendredi soir. Un second succès en deux matchs face au voisin cette saison qui remet les Merlus dans le bon sens. Rennes s'éloigne de son côté du podium.

Très concerné par le mercato depuis quelques jours, Lorient devait se remettre en selle en Ligue 1. Ceci d'autant plus que les Merlus n'avaient gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs. On pouvait être pessimiste ce vendredi avec un derby face à Rennes, récent tombeur du PSG. Le début de match mettait en lumière la domination rennaise, en possession comme en occupation de terrain. Toutefois, les Lorientais étaient d'une efficacité redoutable. Talbi était trouvé sur corner et venait placer une tête victorieuse. Derrière, un contre éclair était conclu d'une frappe en pleine lucarne par Le Bris. Un double coup de massue qui aurait pu être triple voire quadruple mais Koné butait deux fois sur un Mandanda inspiré.

Ehan ! Brav eo da vell an hanterenn gentañ. Ar suporterien 'zo mil laouen



Quelle première période au Moustoir !



An Oriant 2 - Roazhon 0 pic.twitter.com/eCUIeU20F3 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 27, 2023

Après le repos, si les contres de Lorient restaient dangereux, la maîtrise rennaise était de plus en plus nette. Les hommes de Bruno Génésio étaient finalement récompensés de leurs efforts. Très bon au Moustoir, Hamari Traoré perforait la défense merlue avant de servir Tait sur un plateau. Une réduction du score qui donnait de l'espoir mais Rennes échouait à égaliser. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé mais Mannone et la barre transversale s'interposaient devant Gouiri. Grâce à ce succès, devant la recrue Bamba Dieng, Lorient confirme son bon début de saison. Les Merlus sont sixièmes, à seulement deux points de Rennes, et se positionnent comme candidats possibles à l'Europe. Rennes, à cinq points du podium, fait une mauvaise opération et pourrait voir l'OM s'éloigner à huit points samedi soir.