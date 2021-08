L1 : Lionel Messi invisible, le fiasco français

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et les matchs du PSG ne seront pas diffusés en Espagne. Explication d'un problème de taille.

Etre fan de Lionel Messi et supporter du FC Barcelone, les deux allaient de soi ces 15 dernières années. Mais avec le départ du prodige argentin pour le PSG, ce n’est plus le cas. Les adorateurs du sextuple Ballon d’Or sont toujours nombreux en Espagne, malgré ce qui est parfois considéré comme une petite trahison, certains estimant que La Pulga aurait pu faire de plus grands sacrifices pour rester dans son club de coeur. En attendant, Lionel Messi portera le numéro 30 au PSG et devra faire ses premiers pas en Ligue 1 d’ici la fin du mois d’août. Mais les Espagnols ne pourront pas le suivre, du moins par le biais des moyens légaux. En effet, la version espagnole de 20 Minutes pointe du doigt l’incroyable déficience d’image du championnat de France dans les autres pays, et notamment le fait que la Ligue 1 ne soit pas diffusée cette saison. Entre 2018 et 2021, c’était l’opérateur Téléfonica qui retransmettait notre championnat de l’autre côté des Pyrénées, mais le contrat s’est terminé sans qu’aucun diffuseur ne prenne la relève.

Aucune offre au niveau espéré !

L’appel d’offres est resté mort jusqu’à la date butoir du 31 juillet dernier. Les montants espérés par la LFP n’ont pas été atteints, ni par Amazon, DAZN ou Discovery, tandis que les diffuseurs habituels en Espagne n’ont pas pris part à cette enchère. Un véritable fiasco qui fait de l’Espagne l’un des rares pays au monde à ne pas avoir une seule image de Ligue 1. Avec l’arrivée de Lionel Messi, la table des négociations a été de nouveau ouverte, mais pour le moment, c’est une opération zéro championnat de France sur les télés espagnoles, ce qui montre tout de même le chemin qu’il reste à parcourir pour la L1 à l’étranger. Lionel Messi va certainement aider à développer le football tricolore à ce niveau.