L1 : Lille tombe de très haut à Dijon !

Dijon bat Lille à Gaston Gérard : 1-0

But : Tavares (47e) pour Dijon

Expulsions : Mendyl (21e) pour Dijon ; Soumaré (67e) pour Lille

Lille chute du podium. Très attendus après le succès de Nantes à Saint-Etienne, les Dogues sont tombés de haut à Dijon (1-0).

La rencontre débutait pourtant de la meilleure manière possible pour les hommes de Christophe Galtier, qui étaient rapidement en supériorité numérique suite à l’expulsion logique de Mendyl pour Dijon (21e). En fin de première mi-temps, Lille était proche d’ouvrir le score mais Xeka, Ikoné et Osimhen manquaient d’efficacité et butaient sur Gomis. Des occasions manquées que Lille allait rapidement regretter puisque dès l’entame de la seconde période, et cela malgré une infériorité numérique, Dijon ouvrait le score par son éternel Tavares (47e, 1-0). Dès lors, la mission de Lille se compliquait d’autant que les Nordistes étaient également réduits à dix après l’heure de jeu, Soumaré récoltant deux cartons jaunes (67e). Dijon tenait son avantage jusqu’au bout et infligeait à Lille une défaite lourde de conséquences pour l’équipe de Galtier, désormais 5e de L1 derrière Nantes, Rennes, Marseille et le PSG. De son côté, Dijon se donne de l’air à la 16e place.