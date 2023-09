L1 ‍: Lille se fait très peur mais bat Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

4e journée de Ligue 1

Metz - Reims : 2-2

Lille - Montpellier : 1-0

Le Havre - Lorient : 3-0

Ce dimanche, le LOSC a remis la marche avant en Ligue 1 en prenant le meilleur sur Montpellier. Un but de Yusuf Yazici aura suffi au bonheur des Dogues.

A Lille, tous les points sont bons à prendre en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca se sont rassurés ce dimanche en Ligue 1 en venant à bout de Montpellier. Les Dogues ont fait la différence très tôt dans la rencontre après un but de Yusuf Yazici dès la deuxième minute. Les Lillois auraient ensuite pu se mettre à l'abri mais la maladresse des attaquants nordistes en a décidé autrement. En fin de rencontre, le LOSC s'est même fait peur et n'était pas très loin de concéder l'égalisation mais un but montpelliérain a été refusé après sollicitation de la VAR.

BUUUUT ! Ouverture du score de nos Dogues sur un coup franc de @yaziciyusuf97 😍#LOSCMHSC 1⃣-0⃣ | 2' — LOSC (@losclive) September 3, 2023

Qu'à cela ne tienne, cette victoire du LOSC permet au club de remonter provisoirement à la 4e place de Ligue 1. Concernant le MHSC, les Héraultais sont 13èmes et concèdent une deuxième défaite de suite après leur contre-performance à domicile face à Reims.

Dans les autres rencontres de ce dimanche à 15h, Le Havre a connu le premier succès de sa saison à domicile contre Lorient (3-0). Enfin, le FC Metz et le Stade de Reims ont fait match nul 2 but partout dans un match ouvert.