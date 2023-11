L1 ‍: Lille replonge l’OL dans la crise

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

13e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Lille OSC : 0-2.

Buts : David (27e) et Santos (32e) pour Lille.

En quête d’une confirmation après sa première victoire de la saison avant la trêve internationale de novembre, l’Olympique Lyonnais a rechuté face au LOSC (0-2)...

Pourtant intéressants en début de match, les Gones sombraient coup sur coup à la demi-heure de jeu. D’abord sur un but de David, qui marquait pour la première fois depuis août suite à une bonne passe de Yazici dans le dos de la défense lyonnaise (0-1 à la 27e). Puis sur un chef-d'œuvre de Santos, qui profitait d’un placement un peu trop avancé de Lopes pour envoyer une mine du droit dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface (0-2 à la 32e). Un double coup de massue dont l’OL ne se relevait pas jusqu’à la pause…

⏸ C'est la pause au @GroupamaStadium.



Nos Gones devront montrer un autre visage en seconde période pour inverser la tendance dans ce match 🦁🔴🔵



0-2 #OLLOSC pic.twitter.com/Szvm3llHl0 — Olympique Lyonnais (@OL) November 26, 2023

Au retour des vestiaires, Grosso tentait de piquer son groupe en faisant des choix forts avec trois remplacements, dont la sortie de Lacazette et l’entrée de Cherki. Des changements bénéfiques aux Lyonnais, qui étaient proches de marquer, mais Kadewere (58e) et Baldé (60e) butaient sur un grand Chevalier. Après ce criant manque de réalisme, l'euphorie retombait clairement côté lyonnais et la rencontre se terminait sur un score de 0-2 à la faveur du LOSC.



Victoire à Lyon ! 👏



Solide, réaliste et dominateur, le LOSC retrouve la Ligue 1 par une victoire convaincante grâce à des buts de Jonathan David et Tiago Santos.



Les Dogues réalisent par la même occasion une belle opération au classement 👊#OLLOSC 0-2 | 90' — LOSC (@losclive) November 26, 2023

À cause de cette nouvelle défaite, la septième en douze journées, l’OL reste bon dernier de la Ligue 1 avec sept petits points. Mais par chance, Lyon ne perd pas d’unités sur ses concurrents pour le maintien, à savoir Clermont (9), Lorient (11) ou Toulouse (12), tous défaits ce week-end. De son côté, le LOSC de Paulo Fonseca poursuit sa très bonne première partie de saison. Invaincu depuis septembre, Lille est quatrième et revient à une longueur de Monaco, qui ferme le podium mené tambour battant par le PSG et Nice.