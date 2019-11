L1 : Lille relance la machine, le carton pour Montpellier

Dans : Ligue 1.

Défait par l'Ajax en milieu de semaine, Lille a relevé la tête ce samedi soir en battant Dijon, et se replace en championnat. Grâce à son succès face à Amiens, Montpellier revient vers le haut de tableau.

Qu'il est rare cette saison de ne pas changer de dauphin un soir de multiplex. Grâce à sa victoire vendredi soir, l'OM était assuré de rester à la deuxième place du championnat, mais derrière les Olympiens il y a eu du mouvement ! Après quatre matchs sans défaite en championnat, Angers est tombé face à Nice (3-1) mais reste accroché au podium. Un podium sur lequel Bordeaux a cru monter jusque dans les arrêts de jeu. Face à Reims, et sa défense solide, les hommes de Paulo Sousa ont longtemps pensé tenir un résultat grâce à une sublime Madjer de Josh Maja, mais ils se sont faits rejoindre dans les dernières secondes par des Rémois, pourtant réduits à 10 (1-1).

Pour voir un match à buts ce samedi soir, il fallait prendre la direction de la Mosson avec la grosse victoire de Montpellier face à Amiens, 4-2, et notamment deux buts pour le duo Laborde-Delort. Lille disputait un match important face à Dijon, trois jours après une nouvelle défaite en Ligue des champions, et les Lillois ont répondu présent avec une victoire 1-0, et un but pour celui qui était suspendu la semaine dernière, Victor Osimhen, son huitième de la saison en Ligue 1. Une victoire pour Christophe Galtier et ses hommes, voilà les Dogues à la septième place du championnat, à seulement deux points du podium. La dernière rencontre opposait deux équipes qui se battent pour le maintien, Nîmes et Metz. Malgré l'ouverture du score du buteur maison, Habib Diallo, les Messins ont concédé le nul, 1-1, mais sortent tout de même de le zone rouge, contrairement aux Nîmois qui sont désormais accrochés à la dix-neuvième place.