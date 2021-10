L1 : Lille et Marseille sanctionnés, c'est quoi ce délire ?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné Lille, Lens et Marseille après les incidents du 18 et du 22 septembre.

Les envahissements de terrain sont de plus en plus fréquents et la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de frapper fort pour freiner les fauteurs de trouble. Et pour cause, Lille et Marseille ont écopé d’un point de retrait avec sursis et d’une fermeture de leur parcage visiteur à l’extérieur jusqu’à la fin de l’année civile. Une sanction quasiment équivalente à celle prononcée à l’encontre de l’OGC Nice pour les incidents contre Marseille en début de saison. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, a fait part de son incompréhension devant cette sanction.

Lille et l'OM échaudés par les sanctions

« Dans cette décision, tout me paraît sévère : le point avec sursis et l’interdiction de déplacement. D’autant plus sévère que c’est presque plus pénalisant pour nous que pour Nice, dans les sanctions après Nice-OM » s’est insurgé le patron de la communication du club phocéen. Et le dirigeant de l’OM n’est pas le seul à trouver les sanctions très sévères. Président du LOSC, Olivier Létang a également regretté la brutalité de la décision prise à l’encontre de son club après les incidents lors du derby perdu face à Lens au stade Félix-Bollaert. « Je rappelle que le LOSC n’était pas l’organisateur de la rencontre et que nos supporters ne sont jamais sortis du parcage visiteurs. Le problème de fond n’est toujours pas réglé et il ne le sera jamais si on ne sort pas de débats partisans. Au-delà de la décision de la commission de discipline, il me semble qu’il faut assumer une responsabilité collective (clubs, institutions, autorités…). Le football français rencontre aujourd’hui des problèmes qui peuvent toucher tous les clubs » s’est énervé le patron de Lille. Les incompréhensions se multiplient en ce début de saison après les verdicts de la commission de discipline de la LFP…