L1 : 1 point de pénalité avec sursis pour l'OM, Lille et Lens

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la LFP étudiait ce mercredi les incidents intervenus lors des matchs Angers-OM et Lens-Lille. Et les sanctions sont tombées.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se penchait notamment sur les matchs entre Angers et Marseille, puis entre Lens et Lille, marqués par l’intrusion de supporters sur le terrain de Raymond-Kopa et de Bollaert. Dans un tarif commun, il a été décidé d’infliger un point de pénalité avec sursis pour l’OM, Lens et le LOSC. Si le RC Lens a déjà purgé les deux matchs à huis-clos qui lui avaient été infligés, Marseille et Lille vont devoir, eux, se passer de supporters à l’extérieur jusqu’au 31 décembre. Pour Angers, la sanction est une amende de 20.000 euros et deux matchs avec la tribune Coubertin fermée.