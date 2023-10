L1 ‍: Lille contrarie Lens dans le derby

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

8e journée de Ligue 1

Stade Bollaert

Lens et Lille font match nul 1 but partout

But pour Lens : Deiver Machado (70e)

But pour Lille : Benjamin André (45e+3)

Pas de vainqueur ce dimanche dans le derby du nord entre le RC Lens et le LOSC. Les Dogues avaient ouvert la marque peu avant la pause grâce à Benjamin André. Mais les Sang et Or ont ensuite poussé pour revenir au score par Deiver Machado, à peine rentré en jeu.

Ce match nul plutôt logique ne fait pas les affaires de Lens après deux succès de suite en Ligue 1. Les Lillois sont eux 7e et ont manqué une belle occasion de monter sur le podium.