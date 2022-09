L1 : Les trois nommés pour le meilleur joueur d'août sont connus

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Cette saison, la Ligue 1 est partie sur un rythme soutenu. Trois joueurs sont sortis du lot lors du mois d'août.



L'UNFP a dévoilé ce lundi la liste des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Il s'agit de Lionel Messi (PSG), Neymar (PSG) et Florian Sotoca (Lens). Les deux Parisiens marchent sur l'eau depuis le début du nouvel exercice. La Pulga a planté 3 buts pour 7 passes décisives. Du côté de Neymar, on en est déjà au bilan XXL de 8 buts et 6 passes décisives. Enfin, Sotoca tentera de tirer son épingle du jeu, lui qui en est à 5 buts et 2 passes décisives.