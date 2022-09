Messi loin du PSG, le Barça a trouvé le plan parfait

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi rejoignait le PSG l'été dernier et quittait le Barça, son club de toujours. Et depuis son départ de Catalogne, la presse régionale rêve d'un retour de la Pulga.

A l'été 2021, le PSG a flairé le bon coup. Alors que Leo Messi ne trouvait pas d'accord pour prolonger son contrat au Barça, le club de la capitale a trouvé les bons arguments pour lui donner envie de rejoindre Paris. Un énorme coup pour le PSG et un nouveau défi pour Leo Messi. Avec les Franciliens, le septuple Ballon d'Or a signé un contrat de deux saisons plus une en option. A la fin de cet exercice, Messi va donc décider s'il veut encore continuer ou non au Paris Saint-Germain. Les champions de France aimeraient pouvoir encore compter sur le génie argentin jusqu'au terme de son contrat. Mais le Barça veut lui s'immiscer dans le dossier et tout faire faire revenir son ancienne star.

Messi, un retour plus facile que prévu au Barça ?

Selon des informations rapportées par France Football, l'opération pourrait même être plus simple que prévue. En effet, le Barça souhaite tourner une grande page de son histoire l'été prochain. Exit des joueurs comme Jordi Alba, Gerard Piqué ou encore Sergio Busquets. Des départs qui libéreraient la masse salariale suffisante pour viser un retour de Leo Messi, lui qui touche un salaire de 30 millions d'euros par an. Il y a quelques semaines, Joan Laporta, le président du club catalan, ne cachait pas lui-même son ambition de faire revenir Leo Messi au Barça. Et Xavi n'y est également pas opposé. Les deux hommes se connaissent très bien, s'estiment et ont glané beaucoup de titres ensemble. Plus les mois filent et plus le rêve de voir revenir Leo Messi en Catalogne devient possible. Il faudra néanmoins compter sur le PSG, qui n'a pas dit son dernier mot. Au-delà de l'aspect sportif, avoir un joueur comme l'Argentin dans son équipe est une garantie de rentrées d'argent importante.