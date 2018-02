L1 : Les arbitres prêts à frapper après la sanction de Tony Chapron !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Coupable d'un incroyable tacle sur un joueur du FC Nantes lors du récent match entre les Canaris et le PSG, Tony Chapron a été suspendu pour six mois, dont trois mois avec sursis. Pour le syndicat des arbitres, cette décision est juste scandaleuse sachant que Tony Chapron sera à la retraite en fin de saison. Et le Syndicat des Arbitres du Football Elite de plaider la cause de celui qui est désormais une star mondiale suite à son geste.

« Oui, un arbitre se doit à l'exemplarité comme l’ensemble des acteurs du football ; oui, son geste était inapproprié et devait être sanctionné. Mais nous le disons ici et nous pesons nos mots : la sanction qui a été prise, par son ampleur, n'est autre que la mise à mort d'un arbitre et de sa carrière. Jusqu’où faut-il remonter pour trouver trace d’une telle sanction pour les autres acteurs ? Nous n’avons pas trouvé. Quelques exemples des dernières décisions prises : bousculer un arbitre, c’est 10 matchs ; secouer un arbitre, c’est 2 matchs avec sursis ; insulter un arbitre comme ce fut le cas plusieurs fois la saison dernière, c’est 2 matchs ; diffamer un arbitre, c’est 0 match et 20 000 € d’amende personnelle, mais « payé » par le club comme l’a avoué récemment le fautif. Où est la cohérence ? Comment donne-t-on du sens ? Les arbitres ne sont pas contre les joueurs, les entraîneurs ou les autres acteurs du football (...) Tony Chapron, qui a annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière cette saison, n'a brisé personne et blessé personne. Il s’est même excusé le lendemain et a rétabli le joueur dans son bon droit, sachant prendre ses responsabilités dans les bons et les mauvais moments. La Commission de Discipline a donc décidé de briser avec cette décision une carrière de 30 ans d’engagement pour la cause et la fonction arbitrales. Le Comité Directeur du SAFE va se réunir très rapidement, échanger et envisager désormais les contours précis d’une prochaine action après avoir pris connaissance des éléments justificatifs de la décision. Il apporte et apportera dans les prochaines semaines tout son soutien à Tony Chapron dans les suites qu’il entendra donner à cette sanction, et plus généralement à l’ensemble des arbitres évoluant dans les compétitions professionnelles conspués chaque week-end mais aussi aux officiels du monde amateur pour qui l’exercice de la fonction devient irrespirable », indique le syndicat des arbitres, qui laisse donc planer la menace d’une grève ou d’une action spectaculaire pour défendre Tony Chapron. Pourquoi pas....