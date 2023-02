L1 : Lens maîtrise Nantes et met la pression sur l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1, 24e journée

Stade Bollaert

Lens-Nantes : 3-1

Buts pour Lens : Deiver Machado (34e), Adrien Thomasson (36e) et Charles Traoré contre son camp (74e)

But pour Nantes : Florent Mollet (40e)

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens a battu le FC Nantes au Stade Bollaert. Une victoire précieuse pour les Sang et Or, qui reviennent provisoirement à hauteur de l'OM au classement.

Lens a repris le chemin de la victoire ce dimanche en Ligue 1 après quatre matchs sans succès. Les hommes de Franck Haise ont vite fait le break en première période contre des Nantais émoussés après leur sortie européenne contre la Juve cette semaine. Deiver Machado (34e) qui Adrien Thomasson (36e) sont venus sanctionner les errements dans la défense nantaise. Mais les Canaris sont décidément une équipe pleine de ressources et ont vite réagi grâce à une frappe superbe de Florent Mollet (40e).

74' (3-1)



⚽️ Le troisième est là !!! Lancé à pleine vitesse côté gauche, @LoisOpenda centre en retrait dans la surface. Traoré est sur la trajectoire et dévie le ballon dans son but.#RCLFCN pic.twitter.com/ul5zU2gs4Q — Racing Club de Lens (@RCLens) February 19, 2023

En seconde période, le RC Lens a su gérer son avance avant de creuser l'écart en fin de rencontre sur un but contre son camp de Charles Traoré (74e). Les Sang et Or (4èmes) se rassurent un peu avec ce succès mérité et reviennent provisoirement à hauteur de l'OM (3ème) au classement, qui défiera ce dimanche soir Toulouse.