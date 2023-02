4-3, le PSG gagne un match fou face à Lille !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Parc des Princes

PSG-Lille 4-3

Buts : Mbappé (12e, 87e), Neymar (17e), Messi (90e+5) pour le PSG ; Diakité (24e), David (58e sur pen.), Bamba (69e) pour Lille

Dans un match fou, le PSG est passé par toutes les émotions avant de l'emporter sur Lille 4-3. Un succès du à Mbappé et un coup-franc de Messi tandis que Neymar sortait sur blessure. Christophe Galtier peut souffler.

Que le 7-1 du match aller semblait loin pour le PSG et Lille ! Tandis que les Nordistes remontent vers l'Europe, le PSG reste sur 3 défaites de rang au coup d'envoi. Avec Mbappé de retour dans le onze, le début de match promettait quand même quelques sourires chez les Parisiens. Et c'était rapidement le cas. Le prodige parisien s'amusait avec Diakité et Djalo, ce dernier étant éliminé d'un petit pont, avant de tromper Chevalier. Sur une belle action collective, Vitinha était trouvé dans la surface. Chevalier le percutait mais Neymar trainait par là et poussait le ballon au fond. Paris était lancé mais c'était oublié les nombreuses occasions lilloises. Le LOSC était récompensé via une tête sur coup-franc de Diakité alors que Kimpembe était lui proche de tromper Donnarumma d'une tête maladroite avant le repos.

Les choses tournaient mal pour le PSG après la mi-temps. De plus en plus dominé par les Dogues, les Parisiens perdaient Neymar sur blessure (49e). Dans la foulée, Verratti était sanctionné d'un tirage de maillot dans la surface sur Djalo et le PSG concédait un penalty. David prenait à contre-pied Donnarumma pour égaliser. Dans une défense parisienne fébrile, Lille se régalait. André Gomes réalisait une ouverture somptueuse pour Bamba qui fusillait Donnarumma pour porter le LOSC aux commandes. Alors que les Lillois poussaient pour un quatrième but, le PSG se rebiffait et sollicitait Chevalier. Bernat servait Mbappé qui venait égaliser et sauver l'essentiel, pensait-on. Sauf que Messi bénéficiait d'un coup-franc dans les arrêts de jeu. La Pulga, décevante ce dimanche, marquait avec l'aide du poteau pour assurer un succès précieux au PSG et à Christophe Galtier.