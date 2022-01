L1 : Lens foudroie Rennes sur le gong !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade Bollaert, Lens

Lens – Rennes 1-0

But de Said (89e)

Grâce à un but dans les derniers instants de Said, Lens a pris le meilleur sur Rennes 1-0. Les Lensois mettent fin à une série de six matches sans succès en championnat. Après Nice et Monaco, les Bretons subissent leur troisième revers de rang.

Dans un Bollaert bien dégarni, jauge à 5000 oblige, l’atmosphère était bien triste d’autant que pluie et vent se mêlaient aux 22 acteurs. Dans ce climat difficile, la première période était assez pauvre en occasions et peu emballante. Les Lensois dominaient un peu les Rennais et s’offraient les meilleures situations. Seko Fofana, notamment, s’infiltrait dans la surface à la demi-heure mais envoyait sa frappe dans les tribunes malgré une position de tir idéale. C’était la meilleure situation de 45 premières minutes ennuyeuses entre la troisième et la quatrième attaque de Ligue 1.

Ce Lens-Rennes me rappelle celui de l'an dernier. Beaucoup d'attente des deux côtés, et un match plutôt triste. Il était soporifique en février dernier. Il l'est un poil moins ce soir, mais bon... — Laurent Mazure (@Laurentmazure) January 8, 2022

Rennes revenait des vestiaires avec de meilleures intentions, offrant un meilleur contenu offensif avec la bonne entrée de Doku. Les Bretons pensaient même ouvrir le score (59e) mais Laborde était signalé hors-jeu après avoir ajusté de près Leca. Après 20 minutes difficiles, Lens reprenait son emprise sur le match et la domination territoriale de la rencontre. Corentin Jean alertait même Alemdar, le portier turc de Rennes, avec une frappe soudaine (78e). Clauss était présent dans tous les bons coups et allait faire plier les Rennais. Son centre était coupé dans la surface par une belle reprise de Wesley Said qui crucifiait les Bretons et Alemdar. Lens s'imposait ainsi 1-0. Un succès qui permet aux Sang et Or de remonter à la sixième place avec 30 points à une longueur des Rennais quatrièmes.