L1 : Lens cartonne Lorient, Khazri porte l'ASSE

Dans : Ligue 1.

32e journée de Ligue 1

Brest – Nîmes : 1-1

Lens – Lorient : 4-1

Nice – Reims : 0-0

ASSE – Bordeaux : 4-1

Mis sous pression par le nul de l’OM à Montpellier et par le succès de Rennes contre Nantes, le RC Lens a conforté sa cinquième place en battant Lorient.

Décimé par l’absence de cinq joueurs positifs au Covid-19, Lens enchaîne les victoires et confirme son statut de cinquième de la Ligue 1. Malgré une première mi-temps délicate, les Sang et Or l’ont largement emporté contre Lorient grâce notamment à des buts de Jean, Kakuta et Kalimuendo (4-1). C’est également sur ce score que l’ASSE est venue à bout de Bordeaux grâce à un triplé de Khazri, de retour en grande forme après son but marqué contre Nîmes la semaine dernière (4-1). Dans les deux autres matchs de l’après-midi, les Crocos nîmois ont obtenu un point en déplacement à Brest (1-1) tandis que Nice a été accroché par Reims devant les yeux de son patron Jim Ratcliffe (0-0).