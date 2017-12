L1 : Le top 4 s'éloigne pour Nantes, battu par Nice !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OGCN.

Battu en Ligue Europa cette semaine, Nice a enchaîné un troisième succès de rang en Ligue 1 en faisant tomber le FC Nantes à la Beaujoire ce dimanche après-midi (1-2).

Après le TFC et Metz, Nice enchaîne à Nantes. Et pourtant, les opérations débutaient mal pour les hommes de Lucien Favre. En effet, ceux-ci concédaient l’ouverture du score dès l’entame de la partie puisque Bammou trompait Bénitez avant le quart d’heure de jeu (12e, 1-0). Sans réaction, Nice égalisait finalement avant la pause grâce à une belle tête de Pléa, suite à un corner de Seri (42e, 1-1).

La seconde période était animée et dominée par l’OGC Nice, qui ne trouvait pas la faille malgré des occasions de Balotelli (52e, 74e) et Plea (62e). Finalement, Nantes craquait logiquement sur un but de l’international italien. A la réception d’un joli centre de Saint-Maximin, « Super Mario » trompait Tatarusanu d’une belle reprise enroulée (75e, 1-2).

Au classement, Nice réalise une excellente opération en grimpant à la 8e place, à égalité de points avec Montpellier. En revanche, Nantes perd de la distance sur le podium et pourrait voir la 4e place s’éloigner à huit points ce soir à l’issue du match entre l’OM et l’ASSE.