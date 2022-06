L1 : Le TFC commence fort, le PSG et l'OM humiliés

Dans : Ligue 1.

Par Sébastien Veyrier

À peine remonté en Ligue 1, Toulouse s’est déjà fait remarquer sur Twitter en chambrant vertement les supporters du PSG et de l’OM en les associant à des Footix !

Le petit nouveau a bien l’intention de ne pas se laisser bizuter. Aujourd’hui était un jour important pour les équipes de Ligue 1 et leurs supporters puisque le calendrier de la saison 2022/2023 a été officiellement dévoilé. Comme toujours, chacun a coché les rendez-vous immanquables dans son agenda. De son côté, le Toulouse FC a montré sur Twitter qu’il n’avait rien perdu en termes de communication décalée malgré son passage en Ligue 2. Au grand désespoir des fans du PSG et de l’OM qui en ont pris pour leur grade avec un petit émoji Footix qui a du mal à passer.

Un club, un émoji pour le TFC

𝗧𝗢𝗨𝗗𝗢𝗨𝗠



🗓 Le calendrier de votre série favorite @Ligue1UberEats est enfin disponible !



Découvrez la liste de tous les épisodes à vivre au Stadium 🏟



Dites-nous celui que vous attendez le plus !



Et pour n'en louper aucun, ça se passe ici 👉 https://t.co/UtiNvv4KwG 😈 pic.twitter.com/VDnHDC9pIJ — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 17, 2022

C’est donc sur le compte Twitter officiel du TFC que ça se passe. Après avoir pris connaissance du calendrier de la saison prochaine, le service communication du club s’est amusé à poster un récapitulatif de ce dernier en attachant un émoji pour illustrer chaque adversaire. Si la F1 devant l’AS Monaco ou la bouteille de Champagne devant le Stade de Reims sont logiques, le reste est parfois tiré par les cheveux. On pense notamment à la main devant le FC Nantes qui rappelle le barrage de l’an dernier lors duquel Toulouse avait été éliminé par les canaris, criant à l’erreur d’arbitrage suite à une main non sifflée d’un Nantais dans sa surface.

Mais le plus gros chambrage vise le PSG et l’OM devant lesquels une image de Footix a été collée. Le message n’a pas manqué de faire le tour de Twitter et bien entendu, les principaux concernés n’ont pas trop goûté à ce qui constitue l’insulte suprême chez certains suiveurs ! Ce qui est sûr, c’est que cette petite blague apporte d’ores et déjà un peu de piment à des matchs qui s’annoncent plus chauds qu’ils n’auraient pu l’être. On se demande en tout cas quel émoji aurait choisi les supporters des autres clubs pour désigner le TFC…