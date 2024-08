L1 ‍: Le PSG sort les muscles d'entrée au Havre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 1ère journée

Stade Océane

Le Havre-PSG 1-4

Buts : G.Lloris (48e) pour Le Havre ; Lee (3e), Dembélé (85e), Barcola (86e), Kolo Muani (90e sur pen.) pour le PSG

Sans Kylian Mbappé et après des matchs de préparation mitigés, le PSG n'arrivait pas serein au Havre. Néanmoins, l'entame parisienne rassurait les supporters. Ramos trouvait Lee qui ouvrait le score d'une belle frappe enroulée. Le PSG était dominateur dans le premier acte. Malheureusement, Gonçalo Ramos quittait ses partenaires après une blessure à la cheville. Son remplaçant Kolo Muani entrait bien avec une tête sur la barre (24e). Puis, peu à peu, le PSG s'endormait. Touré marquait un but sur corner, lequel était refusé pour hors-jeu de Casimir (28e) mais la vraie punition survenait en seconde période.

💪😁



Nos Parisiens s’imposent dans cette première journée de @Ligue1 face au Havre ! ❤️💙#HACPSG (1-4) pic.twitter.com/IfNTeZcFSs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2024

Sur coup-franc, Lloris égalisait pour les Havrais. Pire, Casimir s'en allait marquer un deuxième but pour le HAC après une intervention trop légère de Zague sur un contre. L'attaquant havrais avait touché le ballon du bras et le but était finalement annulé. Cela avait de quoi réveiller le PSG qui poussait. Kolo Muani butait à plusieurs reprises sur Desmas, Lee frappait la barre et c'était finalement Dembélé qui soulageait les Parisiens. Il marquait d'une belle tête pour ouvrir le festival de fin de match. Barcola plantait le troisième dans la foulée d'une frappe enveloppée avant un pénalty de Kolo Muani. 3 buts en 5 minutes pour un succès 4-1 du PSG. Les Parisiens évitent la sortie de route et prouvent que leur attaque reste impressionnante même sans Kylian Mbappé.