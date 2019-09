L1 : Le PSG se moque de la Ligue 1, Reims a raison d'en profiter

Dans : Ligue 1, PSG, Reims.

Parc des Princes

Reims bat Paris SG : 2 à 0

Buts : Kamara (29e) pour le PSG

Après deux victoires probantes face au Real Madrid, une équipe bis du PSG s'est inclinée (0-2) ce mercredi soir face à une formation de Reims qui n'a rien volé. Paris reste en tête, mais n'a creusé aucun écart.

En décidant d'aligner une formation version light, même si Neymar était titulaire, le Paris SG espérait pouvoir quand même faire la différence avec une équipe de Reims, qui restait sur une défaite et un nul. Mais, conscients d'avoir leur chance, les visiteurs ont profité de l'incroyable apathie des joueurs parisiens qui avaient visiblement la tête ailleurs. Kamara avait ouvert le score à la 29e minute, et c'est Dia qui tuait le maigre suspense dans le temps additionnel (90e+4).

De cette rencontre, on ne retiendra pas grand-chose tant le PSG s'est clairement moqué du monde et de la Ligue 1, prenant quand même le risque qu'au final ces deux défaites (Rennes et Reims) en 7 matches aient un prix en fin de saison. Du côté de Reims, rien à dire, car avec un peu plus de chance, on pense notamment à cette frappe d'Oudin repoussée par le poteau de Navas (77e), les Rémois pouvaient faire une différence encore plus notable. Mais bien évidemment, du côté de David Guion on ne fera pas la fine bouche devant ces trois points qui n'étaient probablement pas prévus au programme et permettent à Reims de s'installer dans le milieu du classement.