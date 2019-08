L1 : Le PSG ne fait pas rêver, mais gagne à Metz

Dans : Ligue 1, Metz, PSG.

Stade Saint-Symphorien.

Metz - Paris Saint-Germain : 0-2.

Buts : Di Maria (11e sp) et Choupo-Moting (43e) pour le PSG.

Sans survoler les débats, le Paris Saint-Germain a remporté sa première victoire de la saison à l’extérieur du côté de Metz (2-0).

En début de match, le club de la capitale obtenait un penalty pour une faute de Fofana sur Bernat (10e). Di Maria ne tremblait pas et transformait cette offrande en prenant Oukidja à contre-pied (0-1 à la 11e). Suite à une interruption du jeu à cause de banderoles jugées homophobes (22e), Choupo-Moting doublait la mise juste avant la pause, de la tête après un coup-franc de Verratti (0-2 à la 43e). Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient, sans déboucher sur un autre but (0-2 à la 90e).

Grâce à ce troisième succès en quatre journées, le PSG reprend provisoirement la tête du championnat avec neuf points, devant Rennes à la différence de buts. Metz, de son côté, s’enfonce dans le classement à cause de ce deuxième revers d'affilée.