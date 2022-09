L1 : Le PSG, Mbappé et Messi roulent sur Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 6e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-PSG 0-3

Buts : Mbappé (18e, 54e), Mendes (68e)

Exclusion : Fabio (24e) pour Nantes

A 11 contre 10, le PSG a aisément dominé Nantes 3-0 grâce au duo Messi-Mbappé. Une copie parfaite à un détail près, la sortie sur blessure de Vitinha.

Un mois après le trophée des champions qui avait vu le PSG écraser Nantes 4-0, les Canaris pouvaient être craintifs à l’idée de retrouver leur bourreau parisien. Le début de match donnait une tendance un peu différente. Dans la lignée de la saison passée, les Nantais défendaient bien et procédaient par contres éclairs. Moutoussamy obtenait la première belle situation mais sa frappe passait juste au-dessus du but de Donnarumma. Mais, malgré ses bonnes intentions, Nantes devait se résoudre à subir la furia parisienne. Lafont réaliser un bel arrêt devant Danilo (14e). La réussite du portier nantais ne durait pas toutefois. Verratti récupérait le ballon et lançait Messi. L’Argentin donnait pour Mbappé, lequel trouvait la lucarne d’une frappe enveloppée.

Les choses se compliquaient vite pour Nantes qui était réduit à dix juste après. Fabio réalisait un tacle trop haut sur le genou de Vitinha et blessait le Portugais, remplacé dans la foulée. En seconde période, Paris profitait des espaces laissés pour enfoncer le clou. Comme sur le premier but, Verratti lançait le duo Messi-Mbappé. La Pulga offrait son second but au Français, une réalisation confirmée par le VAR. Enfin, Nuno Mendes venait fusiller Lafont après un premier montant touché par Neymar, entré un peu plus tôt. Au petit trop, le PSG vient remporter son cinquième succès en six matches et peut penser maintenant à la C1.