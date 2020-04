L1 : Le programme de la reprise du Championnat déjà décidé ?

Dans : Ligue 1.

Le football français est en pause sportivement, mais dans les coulisses cela s'agite. Du côté des clubs et de la LFP, on a déjà un programme de reprise en tête.

On ne sait pas encore quand le confinement se terminera en France, le gouvernement ayant décidé de le prolonger au moins jusqu’au 15 avril prochain, mais du côté des dirigeants du football français on souhaite ne pas trop perdre de temps lorsqu’il sera possible de reprendre le Championnat de Ligue 1. Les enjeux économiques sont énormes, la décision de Canal+ de ne pas payer son échéance de 110ME en avril ayant mis encore plus de pression. Mais selon Le Parisien, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on a déjà en tête un scénario idéal pour pouvoir finir la saison.

Et le quotidien francilien de détailler ce plan de reprise rêvé : « La LFP a tracé une feuille de route comme l’on forme un souhait à l’approche de Noël : une reprise des entraînements collectifs début mai, un petit mois de préparation physique avec entraînement collectif et une fin des championnats qui s’étalerait du 1er juin au 15 juillet (...) Pour l’heure, le monde du foot pro tente de s’organiser sur la base de ces hypothèses de reprise afin d’être prêt au cas où... » Bien évidemment, ce projet est soumis aux aléas de l’épidémie de coronavirus et de l’évolution des décisions du gouvernement, la Ligue 1 n’étant pas au-dessus des lois.