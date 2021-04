L1 : Le péril jaune, ça devient chaud pour Nantes

Dans : Ligue 1.

Résultats :

Nantes - Nice 1-2

Reims - Rennes 2-2

Bordeaux - Strasbourg 2-3

Lorient - Brest 1-0

Dans le multiplex de cette 30e journée, Nantes a poursuivi son inquiétante chute au classement, d’autant que le résultat de Lorient ne lui est pas favorable.

Les Canaris se sont rapidement plombés avec une défense peu inspirée, à l’image de son gardien Lafont sur le deuxième but, et ont ensuite couru après le score. En seconde période, malgré une nette domination, les Canaris n’ont pas pu revenir, et ont du s’incliner 1-2. En attendant le résultat de Nîmes face à Saint-Etienne, l’heure est grave puisque la Maison Jaune est à un point des Gardois, 18e, avec un match en plus. Surtout que Lorient continue de remporter de précieux points, à l’image de son succès arraché face à Brest (1-0). Les Merlus peuvent souffler, et s’offrent trois longueurs d’avancer sur la zone rouge.

Une zone qui pourrait finir par concerner Bordeaux. Des Girondins qui ont perdu un match fou face à Strasbourg, puisqu’ils étaient menés 3-0 au bout de 30 minutes, avant de marquer deux buts après la pause. Mais au final, plus rien n’était marqué et Bordeaux devait s’incliner 2-3 à domicile, permettant au Racing de passer devant son adversaire du jour. Enfin, à Reims, dans un match sans beaucoup d’enjeu, Rennes a fait match nul 2-2 avec un doublé de Guirassy, revenant à deux reprises au score dans une seconde période enjouée