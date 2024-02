L1 ‍: Le patron des arbitres viré, la FFF frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les polémiques arbitrales se multiplient en Ligue 1 ces dernières semaines et une première tête va tomber, celle du patron des arbitres Stéphane Lannoy, lequel va être licencié par la FFF.

En charge du secteur professionnel à la Direction technique de l’arbitrage, Stéphane Lannoy vit sans doute ses dernières heures à ce poste. En effet, L’Equipe et RMC indiquent que l’ancien arbitre de Ligue 1 a été convoqué par la FFF pour un entretien préalable à une sanction, possiblement à un licenciement. Ce départ est la conséquence de nombreuses polémiques arbitrales en Ligue 1 ces dernières semaines mais surtout d’une guerre au sommet de l’arbitrage français avec Antony Gautier, qui n’est autre que son supérieur hiérarchique.

INFO L'ÉQUIPE. Contesté pour son action, le responsable de l'arbitrage professionnel Stéphane Lannoy a été convoqué par la Fédération à un entretien préalable à une sanction pouvant sans doute aller jusqu'au licenciement. https://t.co/aQSHNzRErq pic.twitter.com/4BpbHSu16j — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 27, 2024

RMC rapporte que les échanges étaient devenus inexistants entre les deux hommes et que leur relation était plus tendue que jamais. Stéphane Lannoy aurait par ailleurs des relations compliquées avec « une bonne partie » des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 selon la radio. Enfin, la qualité des stages organisés par Stéphane Lannoy auprès des arbitres était critiquée, tout comme sa proximité avec plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour toutes ces raisons, la Fédération française de Football va donc arrêter les frais et mettre fin à sa collaboration avec le patron des arbitres professionnels selon les médias pré-cités.