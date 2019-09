L1 : Le Nice version Ineos glane sa première victoire !

Dans : Ligue 1, Rennes, OGCN.

Roazhon Park

Rennes – Nice : 1-2

Buts : Lloris (25e csc) pour Rennes ; Cyprien (63e sp) et Coly (93e) pour Nice

Longtemps indécis, le match entre Nice et Rennes a tourné en la faveur du Gym, qui s’est imposé grâce à un but de Coly dans le temps additionnel (1-2).

Battus par l’OM en milieu de semaine, les hommes de Patrick Vieira débutaient timidement la rencontre et c’est logiquement que Rennes parvenait à ouvrir le score sur corner. Titulaire pour la première fois en L1 depuis 2016, le jeune Gautier Lloris marquait contre son camp (25e, 1-0). Malgré un gros rythme, les occasions se faisaient rare.

Mais après la pause, le match s’animait et Cyprien était proche d’égaliser à l’heure de jeu. Trois minutes plus tard, l’ancien Lensois se rattrapait en égalisant sur penalty, comme mercredi face à Marseille (63e, 1-1). Cette fois en revanche, les Azuréens ne cédaient pas en fin de match. Bien au contraire même puisque, grâce à une belle domination dans le money-time, Nice l'emportait grâce à un but de Coly sur corner (93e, 1-2). Un beau succès pour l'équipe de Vieira, qui glane un 3e succès en 4 matchs de L1.