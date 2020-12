L1 : Le LOSC neutralise le PSG et repasse devant l'OL

Dans : Ligue 1.

16e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Paris Saint-Germain : 0 à 0.

Au lendemain de la prise de pouvoir de l’OL en tête de la Ligue 1, le Lille OSC a repris le leadership en mettant le Paris Saint-Germain en échec (0-0).

Une semaine après sa déconvenue contre Lyon, le club de la capitale voulait remettre les pendules à l’heure dans la course au titre. Sauf que malgré des occasions de Kean (42e) et Kimpembe (45e+2), stoppées par l’ancien Parisien Maignan, le PSG rentrait aux vestiaires avec un score nul et vierge face à des Dogues solides (0-0 à la 45e). Après la pause, Paris poussait. Suite à un but refusé à Yazici pour hors-jeu (53e), Kean et Marquinhos étaient tout proches d’ouvrir la marque (58e), tout comme Yilmaz côté lillois (75e). Au final, et après un énorme tacle de Kimpembe (78e), les acteurs de cette rencontre se quittaient sur un 0-0.

Grâce à ce résultat nul, le LOSC fait la bonne opération de la soirée en retrouvant son fauteuil de leader. Devant l’OL à la différence de buts, le club nordiste garde donc un point d’avance sur Paris. Un bon départ pour le nouveau président lillois Olivier Létang, l'ex-directeur sportif du... PSG !