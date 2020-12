L'OL cartonne Nice et prend la tête de la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

16e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera

Nice - Lyon : 1 à 4

But pour Nice : Gouiri (44e)

Buts pour Lyon : Depay (31e sp), Kadewere (39e), Toko-Ekambi (63e), Aouar (73e)

Après un match nul concédé face à Brest en milieu de semaine, l'OL a réagi en allant s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice (1-4) et s'empare par la même occasion de la tête de la Ligue 1.

Après un début de match timide, les Lyonnais obtenaient un penalty suite à un tacle non maîtrisé de Nsoki sur Kadewere. D'une panenka magnifique, Memphis Depay laissait Benitez sans réaction et ouvrait le score (31e). Galvanisés, les Lyonnais étaient tout proche de doubler la mise immédiatement par Houssem Aouar, mais sa frappe enroulée passait à quelques centimètres du cadre (33e). Sur une grosse erreur de relance de Boudaoui plein axe, Tino Kadewere se retrouvait seul face au gardien adverse et permettait à l'OL de faire le break (39e). Alors que l'on pensait les Niçois au fond du trou, Amine Gouiri reprenait un centre de Rony Lopes pour marquer face à son club formateur et réduire l'écart (44e).

Au retour des vestiaires, Kadewere partait en contre et offrait une passe décisive parfaite à Toko-Ekambi qui marquait dans le but vide pour redonner deux buts d'avance à son équipe (63e). Sur un centre venu de la droite relâché par Benitez, Aouar suivait bien pour propulser le ballon au fond et donnait un avantage définitif à l'OL (73e). Les Lyonnais géraient le score jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, les hommes de Rudi Garcia mettent la pression sur Lille et le PSG qui s'affrontent dimanche soir. En attendant le choc de cette 16eme journée de Ligue 1, c'est bel et bien l'OL qui est leader de Ligue 1.